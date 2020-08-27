На что тульские семьи чаще всего тратят маткапитал?

С начала года в регионе 4790 семей воспользовались средствами материнского капитала.

Отделение ПФР по Тульской области рассказало, какой вариант использования материнского капитала в регионе самый популярный.

Самое востребованное — улучшение жилищных условий. На это направили средства 2752 семьи. Общая сумма, перечисленная на эти цели, составляет почти 1170 млн рублей.

Ежемесячными денежными выплатами из средств материнского капитала с начала года воспользовалось 1469 семей на общую сумму более 77 млн рублей. ПФР напоминает, что семьи с низким доходом могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, которая в 2020 году в Тульской области составляет 10 427 руб. в месяц.

С каждым годом семьи с детьми все больше проявляют интерес к использованию средств материнского капитала на обучение детей.

В этом году данной возможностью воспользовалось более 600 семей, и сумма перечислений

составила 21 млн рублей.

Всего с начала действия программы в Тульской области выдано более 82 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал. Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.