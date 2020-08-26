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«Илиада» и «Парфюмер»: что из классики предпочитают россияне

«Илиада» и «Парфюмер»: что из классики предпочитают россияне

Сеть книжных магазинов «Читай-город» составила список классических книг и авторов, которые популярны у читателей в 2020 году.

Опрос проходил в аккаунте «Читай-город» в Instagram в период самоизоляции. В нем приняло участие более 30 тысяч человек.

Каждую неделю читатели отвечали на 10 вопросов, посвященных классическим произведениям. Основным критерием оценки стала узнаваемость главных героев, цитат из книг и их авторов. 80% участников опроса — молодежь, средний возраст опрошенных – 16-28 лет.

Самыми известными книгами из подборки «100 книг, которые стоит прочитать», стали «Парфюмер» П. Зюскинда и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха. Наименее популярными оказались произведения «Доктор Живаго» Б. Пастернака и «Волхв» Д. Фаулза.

В жанре антиутопий по-прежнему лидирует «1984» Д. Оруэлла и «О дивный новый мир» О. Хаксли. А в фантастике/фэнтези — «Солярис» С. Лема и «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Толкина. Самыми популярными романами о любви считаются «Грозовой перевал» Э. Бронте и «Поющие в терновнике» К. Маккалоу. Среди российской классики первое место в рейтинге делят «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Анна Каренина» Л. Толстого. А самый узнаваемый отечественный писатель — Владимир Набоков.

Также в список популярной классики вошли «Илиада» Гомера, «Фауст» И. Гёте, «Имя розы» У. Эко и «Всадник без головы» М. Рида.

 

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