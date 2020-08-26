С момента снятия коронавирусных ограничений Тульскую область посетили более 250 тысяч туристов

Фото из архива Myslo.

В гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем комитета Тульской области по развитию туризма Ларисой Соломатиной. По ее словам, с момента снятия ограничений в регионе наблюдается рост туристического потока, который превысил 250 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет порядка 30%. В гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек.





По словам Соломатиной, большой популярностью у туристов пользуется рекреационный отдых на родине. Наиболее популярной для этого является территория Окского кластера. Здесь, в непосредственной близости от реки Оки, активно развивается туристическая инфраструктура, работают современные средства размещения — такие как глемпинги и кемпинги.



Подготовлена программа развития природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы».



Председатель комитета также отметила, что благодаря развитию малых исторических городов в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля, они становятся все более популярными для туристов в формате отдыха выходного дня.



Алексей Дюмин поручил Ларисе Соломатиной проработать вопрос приема туристов в новогодние праздники, которые станут завершением юбилейного года Тульского кремля. При этом необходимо опираться на опыт реализации проекта «Новогодняя столица России».

– Это должно быть яркое, торжественное и запоминающееся событие, которое будет интересно не только жителям, но и гостям Тульской области, — подчеркнул глава региона.

Также на встрече шла речь о выездных мероприятиях по продвижению туристического потенциала Тульской области, которые проводятся в том числе в Москве и Московской области.



Лариса Соломатина отметила, что в подмосковном парке «Патриот» планируют создать стационарную презентационную площадку Тульской области на базе тематического кафе «Пряничная».