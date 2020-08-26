новости
новости
Регистрация
С момента снятия коронавирусных ограничений Тульскую область посетили более 250 тысяч туристов
Фото из архива Myslo.

С момента снятия коронавирусных ограничений Тульскую область посетили более 250 тысяч туристов

В гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем комитета Тульской области по развитию туризма Ларисой Соломатиной. По ее словам, с момента снятия ограничений в регионе наблюдается рост туристического потока, который превысил 250 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет порядка 30%. В гостиницах области размещено уже более 140 тысяч человек.



По словам Соломатиной, большой популярностью у туристов пользуется рекреационный отдых на родине. Наиболее популярной для этого является территория Окского кластера. Здесь, в непосредственной близости от реки Оки, активно развивается туристическая инфраструктура, работают современные средства размещения — такие как глемпинги и кемпинги.

Подготовлена программа развития природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы».

Председатель комитета также отметила, что благодаря развитию малых исторических городов в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля, они становятся все более популярными для туристов в формате отдыха выходного дня.

Алексей Дюмин поручил Ларисе Соломатиной проработать вопрос приема туристов в новогодние праздники, которые станут завершением юбилейного года Тульского кремля. При этом необходимо опираться на опыт реализации проекта «Новогодняя столица России».

– Это должно быть яркое, торжественное и запоминающееся событие, которое будет интересно не только жителям, но и гостям Тульской области, — подчеркнул глава региона.

Также на встрече шла речь о выездных мероприятиях по продвижению туристического потенциала Тульской области, которые проводятся в том числе в Москве и Московской области.

Лариса Соломатина отметила, что в подмосковном парке «Патриот» планируют создать стационарную презентационную площадку Тульской области на базе тематического кафе «Пряничная».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:55 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
туризмразвитие туризматуристы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут близких неизвестного пациента психбольницы
В Туле ищут близких неизвестного пациента психбольницы
«Илиада» и «Парфюмер»: что из классики предпочитают россияне
«Илиада» и «Парфюмер»: что из классики предпочитают россияне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.