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В день матча «Арсенал» – «Химки» в Туле продлена работа общественного транспорта

В день матча «Арсенал» – «Химки» в Туле продлена работа общественного транспорта

Учитывая позднее время окончания матча и повышенный зрительский интерес к нему, 25 августа городские автобусы будут ходить допоздна.

Администрация Тулы поддержала инициативу футбольного клуба «Арсенал» и пошла навстречу болельщикам. В позднее вечернее время муниципальный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах.

От Центрального стадиона можно будет уехать в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал.

Встреча «Арсенала» и «Химок» состоится сегодня, в 20.30. Трансляцию матча читайте позже на Myslo!

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