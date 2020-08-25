В день матча «Арсенал» – «Химки» в Туле продлена работа общественного транспорта

Учитывая позднее время окончания матча и повышенный зрительский интерес к нему, 25 августа городские автобусы будут ходить допоздна.

Администрация Тулы поддержала инициативу футбольного клуба «Арсенал» и пошла навстречу болельщикам. В позднее вечернее время муниципальный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах.

От Центрального стадиона можно будет уехать в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал.