В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа

По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 августа в Тульской области зарегистрировано 202 случая коронавируса у жителей 15 районов и городских округов. Выздоровели 259 человек, подтвержден летальный исход 18 пациентов.

Полная статистика:

Детализация по населенным пунктам: