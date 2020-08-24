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В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа

В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа

Публикуем актуальную информацию.

По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 августа в Тульской области зарегистрировано 202 случая коронавируса у жителей 15 районов и городских округов. Выздоровели 259 человек, подтвержден летальный исход 18 пациентов.

Полная статистика:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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