В каких городах и сёлах Тульской области есть COVID-19: карта на 24 августа
Публикуем актуальную информацию.
По данным регионального оперативного штаба, с 18 по 24 августа в Тульской области зарегистрировано 202 случая коронавируса у жителей 15 районов и городских округов. Выздоровели 259 человек, подтвержден летальный исход 18 пациентов.
Полная статистика:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:59, 3 798 1
сегодня, в 10:46, 2 3040 1
вчера, в 10:53, 15 4647 0
22 августа, в 11:36, 17 6884 1
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