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В Туле на ул. Кауля сбили пенсионерку
Фото: «Тула Жесть».

В Туле на ул. Кауля сбили пенсионерку

В результате аварии женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Днем 24 августа в Туле произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на ул. Кауля примерно в 12.30 водитель Lada Priora сбил 76-летнюю женщину.

По предварительной информации, 31-летний мужчина на автомобиле двигался задним ходом, а пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:43 +4
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