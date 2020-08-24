В Туле на ул. Кауля сбили пенсионерку

Фото: «Тула Жесть».

В результате аварии женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Днем 24 августа в Туле произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на ул. Кауля примерно в 12.30 водитель Lada Priora сбил 76-летнюю женщину.

По предварительной информации, 31-летний мужчина на автомобиле двигался задним ходом, а пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.