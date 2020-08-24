Фото: «Тула Жесть».
В Туле на ул. Кауля сбили пенсионерку
В результате аварии женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.
Днем 24 августа в Туле произошло ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на ул. Кауля примерно в 12.30 водитель Lada Priora сбил 76-летнюю женщину.
По предварительной информации, 31-летний мужчина на автомобиле двигался задним ходом, а пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.
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