Какие дома Тулы останутся без электричества 25 августа
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 314, 296-а,
- п. Горелки: ул. Большая, 1-б,
- ул. Парниковая, 1,
- ул. Революции, 21,
- ул. Лейтейзена, 12-г,
- ул. Щегловская Засека, 9, 5, 7, 11, 13,
- ул. Болдина, 107, 109,
- ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б,
- ул. Станционная, 3, 25, 21, 23, 19, 19-а, 12-44 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 38, 38-а,
- ул. Гагарина, 25,
- Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.),
- 6-й пр-д, 21-39 (нечётн.), 26-44 (чётн.), 21-а, 39-а, 42-а, 28-б, 26-б, 23-б,
- 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 20-54 (чётн.), 23-а, 35-а.
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