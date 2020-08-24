Под Тулой найдены останки красноармейцев, павших в боях с танками Гудериана

Фото Михаила Булдакова

Поисковый отряд «Штурм» продолжает работы на местах боёв Великой Отечественной войны. Очередное захоронение советских воинов найдено в районе деревни Вечерняя Заря Ленинского района.

Искатели полагают, что бойцы погибли в боях с подразделениями бригады «Великая Германия» 2-й танковой группы Гудериана. В ближайшее время работы на место обнаружения останков будут продолжены совместно со специалистами по разминированию.

2-я танковая группа под командованием Ганса Гудериана была сформирована 16 ноября 1940 года на основе XIX моторизованного армейского корпуса. В составе группы армий «Центр» она принимала участие в реализации плана «Барбаросса».