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Под Тулой найдены останки красноармейцев, павших в боях с танками Гудериана
Фото Михаила Булдакова

Под Тулой найдены останки красноармейцев, павших в боях с танками Гудериана

Поисковики отряда «Штурм» обнаружили захоронение в деревне Вечерняя Заря.

Поисковый отряд «Штурм» продолжает работы на местах боёв Великой Отечественной войны. Очередное захоронение советских воинов найдено в районе деревни Вечерняя Заря Ленинского района.

Искатели полагают, что бойцы погибли в боях с подразделениями бригады «Великая Германия» 2-й танковой группы Гудериана. В ближайшее время работы на место обнаружения останков будут продолжены совместно со специалистами по разминированию.

2-я танковая группа под командованием Ганса Гудериана была сформирована 16 ноября 1940 года на основе XIX моторизованного армейского корпуса. В составе группы армий «Центр» она принимала участие в реализации плана «Барбаросса».

 

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