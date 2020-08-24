В центре Тулы Mercedes сбил пешехода и вылетел на тротуар

Авария произошла на пересечении улиц Революции и Советской.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении ул. Советской и Революции в Туле произошла авария с участием пешехода. По предварительным данным, 50-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пешехода по касательной задел боковым зеркалом заднего вида проезжающий мимо Mercedes. Водитель пытался уйти от столкновения, в результате машина вылетела на тротуар, остановившись в нескольких метрах от входа в кафе.

Пешеход, имеющий внешние признаки алкогольного опьянения, получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.