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В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»

В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»

Все желающие могут помочь бездомным животным. Точка сбора работает в МЦ «Родина».

До 23 августа в Туле проходит благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» — сбор для бездомных животных.
 
Можно принести корма для собак и кошек, лакомства, миски, средства от блох и клещей, предметы гигиены, переноски, лотки, лежанки и многое другое, чему может обрадоваться четвероногий друг.
 
Как сообщают организаторы, точка сбора находится по адресу: пр-т Ленина, 20 (молодежный центр «Родина») и работает ежедневно до 18.00, в том числе в выходные.
 
Также сбор проходит во дворах города в рамках проекта #ГазонНаРайоне.
 
Следить за расписанием можно в группе проекта или на сайте администрации Тулы.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:58 +6
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