В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»

Все желающие могут помочь бездомным животным. Точка сбора работает в МЦ «Родина».

До 23 августа в Туле проходит благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» — сбор для бездомных животных.

Можно принести корма для собак и кошек, лакомства, миски, средства от блох и клещей, предметы гигиены, переноски, лотки, лежанки и многое другое, чему может обрадоваться четвероногий друг.

Как сообщают организаторы, точка сбора находится по адресу: пр-т Ленина, 20 (молодежный центр «Родина») и работает ежедневно до 18.00, в том числе в выходные.

Также сбор проходит во дворах города в рамках проекта #ГазонНаРайоне.