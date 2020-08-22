В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»
Все желающие могут помочь бездомным животным. Точка сбора работает в МЦ «Родина».
До 23 августа в Туле проходит благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» — сбор для бездомных животных.
Можно принести корма для собак и кошек, лакомства, миски, средства от блох и клещей, предметы гигиены, переноски, лотки, лежанки и многое другое, чему может обрадоваться четвероногий друг.
Как сообщают организаторы, точка сбора находится по адресу: пр-т Ленина, 20 (молодежный центр «Родина») и работает ежедневно до 18.00, в том числе в выходные.
Также сбор проходит во дворах города в рамках проекта #ГазонНаРайоне.
Следить за расписанием можно в группе проекта или на сайте администрации Тулы.
Другие статьи по темам
Место