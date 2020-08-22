новости
новости
Регистрация
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной: фоторепортаж

В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной: фоторепортаж

Море улыбок, смеха и ярких впечатлений подарил тулякам фестиваль.

Сегодня на Казанской набережной отпраздновали День Государственного флага России.

Одним из событий праздника стал фестиваль красок. Яркое представление туляки устроили сами себе. Дети, вооружившись разноцветным песком, кидались им друг в друга. Иногда доставалось и родителям, но в этот праздничный день и взрослые с удовольствием принимали участие в игре.

А как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.

 

Галерея
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 1
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 2
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 3
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 4
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 5
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 6
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 7
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 8
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 9
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 10
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 11
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 12
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 13
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 14
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 15
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 16
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 17
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 18
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 19
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 20
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 21
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 22
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 23
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 24
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 25
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 26
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 27
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 28
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 29
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 30
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 31
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 32
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 33
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 34
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 35
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 36
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 37
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 38
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 39
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 40
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 41
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 42
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 43
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 44
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 45
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 46
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 47
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 48
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 49
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 50
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 51
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 52
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 53
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 54
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 55
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 56
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 57
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 58
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 59
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 60
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 61
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 62
В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной, Фото: 63
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:14 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Казанская набережнаяфестиваль красокДень флага

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу: фоторепортаж
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу: фоторепортаж
В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»
В Туле проходит акция «Большая помощь маленькому другу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.