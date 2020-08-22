В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной: фоторепортаж
Море улыбок, смеха и ярких впечатлений подарил тулякам фестиваль.
Сегодня на Казанской набережной отпраздновали День Государственного флага России.
Одним из событий праздника стал фестиваль красок. Яркое представление туляки устроили сами себе. Дети, вооружившись разноцветным песком, кидались им друг в друга. Иногда доставалось и родителям, но в этот праздничный день и взрослые с удовольствием принимали участие в игре.
А как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.
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