В Туле прошел фестиваль красок на Казанской набережной: фоторепортаж

Сегодня на Казанской набережной отпраздновали День Государственного флага России.

Одним из событий праздника стал фестиваль красок. Яркое представление туляки устроили сами себе. Дети, вооружившись разноцветным песком, кидались им друг в друга. Иногда доставалось и родителям, но в этот праздничный день и взрослые с удовольствием принимали участие в игре.

А как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.