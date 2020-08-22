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Как туляки отпраздновали День флага на Казанской набережной

Как туляки отпраздновали День флага на Казанской набережной

Дымовой флешмоб, фестиваль красок и праздничный концерт ждали туляков и гостей города возле стен Тульского Кремля.

Сегодня на Казанской набережной отпраздновали День Государственного флага России. И в этот погожий денек возле стен кремля собрались сотни туляков и гостей оружейной столицы. Всем пришедшим на праздник раздавали ленточки и флаги с цветами российского триколора.

Поздравить всех собравшихся решили глава муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев поздравил гостей праздника:

– Флаг России – это важнейший символ нашей страны и государственности. Он отражает наше славное прошлое, настоящее и вселяет уверенность в будущем. Без него не обходится ни один государственный праздник. По сути, российский триколор – это символ силы и единства многонационального народа. Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за наш государственный флаг, за наш город, за нашу страну и за наш народ. Пусть это чувство воспитывается в сердцах наших детей. Дорогие друзья, в этот славный замечательный день хочу от всей души поздравить вас с этим праздником. Желаю вам мира, счастья, процветания и безусловно успехов на благо нашего города!

Дымовой флешмоб «Триколор у стен кремля» стал одним из главных событий праздника. После поздравления глав города в небо одновременно выпустили 1650 зарядов в цвет Российского флага.

Как только цвета триколора растворились в воздухе, настало время фестиваля красок. Маленькие туляки охотно кидались «красками» в сверстников, а иногда доставалось и родителям.

А когда все краски кончились, ребята с удовольствием катались по земле и собирали последние остатки разноцветного песка, чтобы унести частичку праздника с собой (или, лучше сказать, на себе).  

Корреспонденты Myslo поговорили с туляками и расспросили их о празднике и о том, что для них значит День флага?

Екатерина Баклыкова

- Очень весело, очень ярко. Мы очень рады, что сделали такой праздник. Потому что после затяжной самоизоляции так и хочется получить заряд положительных эмоций. Это пятно света в нашем тусклом мире.

Этот праздник дает нам еще один повод порадоваться, и мы очень горды за нашу страну и за наш флаг. И в этот день, мы все, словно этот флаг, едины!

Ануш Антонян

- Все прекрасно и очень весело. Мои дети сегодня бегают и веселятся. И это ли не счастье. Мы очень гордимся нашим флагом и страной. Я много лет уже живу в России и рада быть ее частью.

Максим Савотин

- Сегодня здесь очень весело, мы пришли на праздник вместе с моим сыном, дочкой и мамой. Все очень довольны и радуются происходящему.

Мы пришли чествовать важный символ страны – флаг нашей России. Хотелось бы верить, что все мы патриоты и я в их числе. Патриотизм для меня – это любовь к отчизне, к тому месту, где ты родился, к своему народу, к дому, родителям и семье.

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Как туляки отпраздновали День флага: фоторепортаж, Фото: 47
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Помимо красочного фестиваля для туляков и гостей города выступали местные танцевальные и музыкальные коллективы. Также работали интерактивные точки проекта «Газон», площадка «Точка поздравления», арт-объект «Сердце» и мастер-классе по изготовлению броши-триколор.

А на Пролетарской набережной прошел спортивный фестиваль «Стритлифтинг для всех».

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:49 0
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