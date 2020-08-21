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Туляки хранят в банках больше 213 млрд рублей

Туляки хранят в банках больше 213 млрд рублей

За год сумма вкладов жителей региона выросла на 6,7%.

Жители Тульской области к 1 июля накопили на счетах в банках 213,1 млрд рублей – это на 6,7% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит тульское отделение Банка России. Туляки предпочитают хранить деньги в отечественной валюте – доля рублевых депозитов составляет 91%.

Сегодня, когда ставки по вкладам невысоки, недобросовестные сотрудники банков под видом «вкладов с повышенной доходностью» предлагают клиентам иные продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей их использования.

Чаще всего это полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Обычно человек обнаруживает подмену только тогда, когда хочет досрочно вернуть деньги с такого «вклада», а сделать это без финансовых потерь, как правило, нельзя.

Чтобы не стать обладателем ИЖС поневоле, следует внимательно читать договор и не стесняться задавать уточняющие вопросы об условиях, особенностях продукта и возможных рисках. Важно помнить, что только банковские вклады застрахованы государством на сумму 1,4 млн рублей.

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сегодня, в 10:03 0
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