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Туляки «спасают» краснокнижных черепах. А они в помощи не нуждаются!
Фото Тульского экзотариума.

Туляки «спасают» краснокнижных черепах. А они в помощи не нуждаются!

Сердобольные горожане считают, что черепашки не выживут в естественной среде, и забирают их домой из водоемов.

В экзотариуме рассказали о случаях «спасения» туляками болотных черепах. Недавно специалистам позвонили несколько обеспокоенных горожан и заявили, что «спасли» рептилий, забрали их домой, а утром выяснилось, что черепашки «с сюрпризом» — отложили яйца.

– Европейские болотные черепахи занесены в Красную книгу Тульской области, однако это не спасает их от людей, которым кажется, что красивая черепашка непременно сбежала от хозяев, потерялась, нуждается в помощи, так как не выживет в природе. Выживет! А вот оказавшись в домашних условиях, да еще и у людей, не имевших ранее дела с хищными черепахами, которые пытаются накормить рептилию морковкой или салатом вместо животной пищи, шансы на выживание будут стремиться к нулю, — говорят сотрудники Тульского экзотариума.

В итоге туляки принесли в зоопарк двух черепах с яйцами. Специалисты посоветовали взрослых особей вернуть в естественную среду обитания, а детишек оставили.

– Для того чтобы зародыши могли развиваться и из яиц появились маленькие болотные черепашки, необходимо выполнить ряд условий: соблюсти особый температурный режим и постоянно поддерживать определенную влажность, что дома сделать сложно. Поэтому было принято решение о размещении яиц европейской болотной черепахи в инкубаторе экзотариума.

После того как все малыши покинут яйцевую оболочку и у них затянется пуповина, их выпустят в пригодный для обитания водоем, заселенный «соплеменниками».

В настоящий момент из 18 яиц уже вылупились три черепашонка, четверо на подходе. В течение десяти дней должны появиться остальные.

Галерея
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 1
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 2
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 3
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 4
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 5
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 6
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 7
В Тульском экзотариуме появились на свет маленькие черепашки, Фото: 8
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Тульский экзотариум призывает жителей региона не изымать из природы болотных черепах, так как это может привести к гибели «спасаемой» особи в неумелых руках, а также к сокращению и без того немногочисленной популяции.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:03 +10
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