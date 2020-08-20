Попасть на матч «Арсенал» – «Динамо» смогут только владельцы абонементов

Билеты на игру продаваться не будут!

22 августа в Туле на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Динамо». Начало игры в 17.30.

Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!

На трибуне в течение всего матча нужно находиться в маске и перчатках. Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.