Попасть на матч «Арсенал» – «Динамо» смогут только владельцы абонементов
Билеты на игру продаваться не будут!
22 августа в Туле на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Динамо». Начало игры в 17.30.
Пресс-служба тульского клуба предупреждает болельщиков, что посетить матч смогут только владельцы абонементов. Обратите внимание, что билеты онлайн, в кассах стадиона и на сторонних сайтах продаваться не будут. Остерегайтесь мошенников!
На трибуне в течение всего матча нужно находиться в маске и перчатках. Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.
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