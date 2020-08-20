В Туле пьяный водитель без прав устроил ДТП на ночной дороге

В ночь на 19 августа на 8-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло ДТП с участием нетрезвого водителя ВАЗ-21099, у которого на данный момент нет водительского удостоверения. 30-летний мужчина врезался в Audi A3, после чего съехал в придорожный кювет.

Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель был пьян (1 мг/л). Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, ему потребовалась медицинская помощь, после которой его отпустили домой.