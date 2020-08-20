новости
новости
Регистрация
В Туле пьяный водитель без прав устроил ДТП на ночной дороге

В Туле пьяный водитель без прав устроил ДТП на ночной дороге

После столкновения машина улетела в кювет.

В ночь на 19 августа на 8-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло ДТП с участием нетрезвого водителя ВАЗ-21099, у которого на данный момент нет водительского удостоверения. 30-летний мужчина врезался в Audi A3, после чего съехал в придорожный кювет.
 
Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель был пьян (1 мг/л). Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, ему потребовалась медицинская помощь, после которой его отпустили домой.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтоаварияпроисшествиянетрезвый водитель
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиры туляков от ущерба в режиме онлайн
«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» защитят квартиры туляков от ущерба в режиме онлайн
Туляки «спасают» краснокнижных черепах. А они в помощи не нуждаются!
Туляки «спасают» краснокнижных черепах. А они в помощи не нуждаются!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.