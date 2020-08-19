За год «индекс тульского пряника» вырос на 11,3%

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Специалисты тульского отделения Банка России подсчитали «индекс тульского пряника»: как за год изменились цены на ингредиенты для приготовления любимой сладости. За год этот индекс вырос на 11,3% (19,7 руб.). Пряник, приготовленный на всю семью, обойдется в 194,24 руб.

Кстати, назвать пряник тульским можно только в Тульской области. Недавно вступил в силу закон о географических указаниях. Он призван защитить региональных производителей, получивших право на использование географического указания для маркировки своей продукции.

Чтобы приготовить большой пряник для всей семьи, необходимо 300 г пшеничной муки, по 150 г сахара и меда, 2 яйца, 75 г сливочного масла, 200 г вареной сгущенки.

За последний год существенно подорожала сгущенка (+21,3%), а также сливочное масло (+11,4%). Это обусловлено постепенным повышением цен на молоко из-за увеличения производственных затрат, связанных с введением обязательной электронной ветеринарной сертификации. Кроме того, при производстве молочной продукции используется зарубежное оборудование и пищевые компоненты, цены на которые тоже выросли.

На 12,4% подорожали яйца. Эксперты объясняют это увеличением стоимости импортных кормов для животных из-за весеннего ослабления рубля. Заметно подешевел сахар (-5,9%) – за счёт хорошего урожая сахарной свеклы и наличия значительных запасов.