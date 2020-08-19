новости
новости
Регистрация
В Туле покажут работы лучших молодых фотографов России
Фото: vk.com/vustavkizal_tula

В Туле покажут работы лучших молодых фотографов России

В оружейной столице снимки будут выставлены перед экспонированием в Москве.

19 августа – Всемирный день фотографии! В четверг, 20 августа, в тульском Выставочном зале, откроется выставка работ лауреатов и дипломантов Всероссийского фестиваля «Молодые фотографы России – 2020» в Туле.

Жители Тулы смогут увидеть снимки молодых фотографов перед тем, как они будут выставлены в Москве. На конкурс в этом году поступили 1729 заявок от 932 молодых авторов из 74 регионов России.

Фотоконкурс – часть проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России - 2020», который проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Открытие выставки состоится в 16.00.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
фотовыставкавыставка фотоработмолодые фотографы Россиитульский Выставочный зал
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За год «индекс тульского пряника» вырос на 11,3%
За год «индекс тульского пряника» вырос на 11,3%
В Туле задержали двух таксистов-нелегалов
В Туле задержали двух таксистов-нелегалов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.