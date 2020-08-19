В Туле покажут работы лучших молодых фотографов России

Фото: vk.com/vustavkizal_tula

В оружейной столице снимки будут выставлены перед экспонированием в Москве.

19 августа – Всемирный день фотографии! В четверг, 20 августа, в тульском Выставочном зале, откроется выставка работ лауреатов и дипломантов Всероссийского фестиваля «Молодые фотографы России – 2020» в Туле.

Жители Тулы смогут увидеть снимки молодых фотографов перед тем, как они будут выставлены в Москве. На конкурс в этом году поступили 1729 заявок от 932 молодых авторов из 74 регионов России.

Фотоконкурс – часть проекта «Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России - 2020», который проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.