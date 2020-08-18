новости
новости
Регистрация
В Тульской области 28 новых случаев коронавируса

В Тульской области 28 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 28 новых случаев коронавируса, 35 человек выздоровели.

За весь период в регионе COVID-19 заразились 8885 жителей Тульской области, вылечились 7568.

 

За сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса, зафиксировано 132 летальных исходов, выздоровело 6 527 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 932 493 случая коронавируса, зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
сегодня, в 11:00, 4 784 0
В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 41 человек с коронавирусом находится в тяжелом состоянии в реанимации
вчера, в 15:30, 4 3061 -3
В Тульской области тесты на коронавирус сдали более 200 тысяч жителей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области тесты на коронавирус сдали более 200 тысяч жителей
вчера, в 14:59, 9 4185 -1
Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа
Жизнь Тулы и области
Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа
вчера, в 14:45, 60 15391 -12
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19
В Новомосковске пропала 15-летняя девочка
В Новомосковске пропала 15-летняя девочка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.