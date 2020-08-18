В Тульской области 28 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 28 новых случаев коронавируса, 35 человек выздоровели.

За весь период в регионе COVID-19 заразились 8885 жителей Тульской области, вылечились 7568.

За сутки в России выявлено 4748 новых случаев коронавируса, зафиксировано 132 летальных исходов, выздоровело 6 527 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 932 493 случая коронавируса, зафиксировано 15 872 летальных исхода, выздоровело 742 628 человек.