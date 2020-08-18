новости
новости
Регистрация
В Новомосковске пропала 15-летняя девочка

В Новомосковске пропала 15-летняя девочка

Подросток ушел из дома двое суток назад.

В Новомосковске Тульской области 16 августа ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 15-летняя Татьяна Шувалова. Сейчас подростка ищут полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
 
Приметы: Рост: 170 см, телосложение xудощавое. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые
 
Была одета: в темно-синюю толстовку с белыми надписями, черные брюки, черные кроссовки. С собой был рюкзак черного цвета.
 
Особые приметы: на правой щеке родинка.
 
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112, или 8−800−700−54−52.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:36 +3
Другие статьи по темам
Событие
внимание розыскпропал подросток
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 28 новых случаев коронавируса
В Тульской области 28 новых случаев коронавируса
В сентябре на фестиваль «ЛитераТула» приедут детские писатели
В сентябре на фестиваль «ЛитераТула» приедут детские писатели
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.