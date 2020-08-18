В Новомосковске пропала 15-летняя девочка

Подросток ушел из дома двое суток назад.

В Новомосковске Тульской области 16 августа ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 15-летняя Татьяна Шувалова. Сейчас подростка ищут полиция и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: Рост: 170 см, телосложение xудощавое. Глаза серо-зеленые, волосы темно-русые

Была одета: в темно-синюю толстовку с белыми надписями, черные брюки, черные кроссовки. С собой был рюкзак черного цвета.

Особые приметы: на правой щеке родинка.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112, или 8−800−700−54−52.