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В Туле официально стартовал Кубок губернатора по хоккею
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле официально стартовал Кубок губернатора по хоккею

В нём принимают участие 8 команд из разных регионов страны.

В тульском Ледовом дворце начались матчи Кубка губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. В первой игре победу одержал подмосковный «Атлант».

Это первый предсезонный турнир перед началом чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В нем участвуют команды из 8 регионов страны. Тульскую область на нем представляет «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова».

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в церемонии вбрасывания шайбы перед игрой тульской команды.

«Хоккей – спорт для сильных духом! Он закаляет характер, воспитывает волю к победе. Наша задача – развивать его, приобщать к нему как можно больше людей. Для этого мы создаем спортивные объекты. Благодаря программе «Газпром – детям» был построен самый современный в регионе Ледовый дворец.

В Тульскую область приходит большой хоккей. Для нас большая честь принимать здесь столько талантливых спортсменов. Надеюсь, что каждый покажет достойную игру и выступит на свой максимум. Желаю спортсменам и тренерам удачи, а болельщикам – зрелищных матчей!», – обратился к участникам и гостям соревнований Алексей Дюмин.

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