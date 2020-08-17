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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 августа

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 августа

Публикуем актуальные данные.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 252 человека, умерли 16 человек.

Общая статистика за всё время:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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