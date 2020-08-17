В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 августа
Публикуем актуальные данные.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю в Тульской области зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 252 человека, умерли 16 человек.
Общая статистика за всё время:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 15:30, 2 702 0
сегодня, в 14:59, 3 1007 0
сегодня, в 14:45, 34 4569 -2
сегодня, в 10:42, 4 1496 -1
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