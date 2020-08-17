новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Святость материнства»

Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Святость материнства»

Конкурс ориентирован на медиков, психологов, соцработников и общественников.

К участию приглашаются государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального обслуживания, врачи акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи), специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности, а также общественные организации, сотрудничающие с медицинскими организациями на основе соглашения или договора.

Заявки принимаются до 10 сентября.

По итогам конкурса награждаются 28 лауреатов:

18 лауреатов (9 лауреатов от медицинских учреждений 1 и 2 уровня и 9 лауреатов от медицинских учреждений 3 и 4 уровня) в следующих номинациях:

  1. «Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)»;
  2. «Лучший психолог по доабортному консультированию;
  3. «Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации»;
  • 50 000 рублей — за первое место в каждой из трех номинаций.
  • 40 000 рублей — за второе место в каждой из трех номинаций.
  • 30 000 рублей — за третье место в каждой из трех номинаций.

10 лауреатов на основе 5 лучших совместных заявок в номинации «Лучшая командная работа медицинской и общественной организаций» награждаются

50 000 рублей — за лучшую заявку по командной работе, призовая сумма делится поровну между руководителями медицинского учреждения и общественной организации, сотрудничающих на основе соглашения или договора.

Дополнительную информацию и Положение о конкурсе можно посмотреть тут.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
Святость материнстваконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Древнее оружие и предметы быта: тулякам покажут секреты кремлевской археологии
Древнее оружие и предметы быта: тулякам покажут секреты кремлевской археологии
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 августа
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 17 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.