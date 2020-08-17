Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Святость материнства»

Конкурс ориентирован на медиков, психологов, соцработников и общественников.

К участию приглашаются государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального обслуживания, врачи акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи), специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности, а также общественные организации, сотрудничающие с медицинскими организациями на основе соглашения или договора.

Заявки принимаются до 10 сентября.

По итогам конкурса награждаются 28 лауреатов:

18 лауреатов (9 лауреатов от медицинских учреждений 1 и 2 уровня и 9 лауреатов от медицинских учреждений 3 и 4 уровня) в следующих номинациях:

«Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт)»; «Лучший психолог по доабортному консультированию; «Лучший специалист по социальной работе с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации»;

50 000 рублей — за первое место в каждой из трех номинаций.

40 000 рублей — за второе место в каждой из трех номинаций.

30 000 рублей — за третье место в каждой из трех номинаций.

10 лауреатов на основе 5 лучших совместных заявок в номинации «Лучшая командная работа медицинской и общественной организаций» награждаются

50 000 рублей — за лучшую заявку по командной работе, призовая сумма делится поровну между руководителями медицинского учреждения и общественной организации, сотрудничающих на основе соглашения или договора.

Дополнительную информацию и Положение о конкурсе можно посмотреть тут.