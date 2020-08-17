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Древнее оружие и предметы быта: тулякам покажут секреты кремлевской археологии

Древнее оружие и предметы быта: тулякам покажут секреты кремлевской археологии

24 августа состоится онлайн-экскурсия по музею археологии.

Виртуальные гости увидят изделия из глины, стекла, дерева и металла: посуду, оружие, фрагменты одежды, украшения и монеты. А главное - уникальный деревянный пернач XVI века. Это оружие ближнего боя, напоминающее по виду булаву. Данный экспонат обнаружили на территории крепости в 2014 году.

Также экскурсанты увидят наконечник копья XVII столетия, инкрустированный золотой нитью. И, конечно же, проследят историю археологических раскопок на территории крепости.

Онлайн–экскурсия начнётся в 16.00 в группе музея «Тульский кремль» Вконтакте vk.com/tula_kremlin.
 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:20 0
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