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Юриста «Тульского центра правовой защиты» обвиняют в мошенничестве
Фото из архива Myslo.

Юриста «Тульского центра правовой защиты» обвиняют в мошенничестве

Уголовное дело направлено в суд.

Зампрокурора Советского района города Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника организации, оказывающей юридические услуги населению. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, 30-летний житель областного центра, занимающий должность юриста в ООО «Тульский центр правовой защиты», 18 октября 2019 года убедил гражданина, обратившегося к нему за консультацией, в том, что сможет за 300 тыс. рублей оказать юридическую помощь в освобождении его родственника из-под стражи.

При этом у юриста отсутствовали законные полномочия для решения данного вопроса.

Обманув таким образом потерпевшего, злоумышленник 19 октября 2019 года завладел указанной суммой, причинив ущерб в крупном размере.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.

 
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