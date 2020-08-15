В тульских колониях реставрируют вертолеты

По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В исправительную колонию №7, расположенную в Щекинском районе, на реставрацию прибыл военный вертолет Ми-8.

Корпус отслужившей свой век винтокрылой машины восстановят в мастерских исправительного учреждения, чтобы она могла занять достойное место в патриотическом парке «Памяти и славы» города Новомосковска.

Инициаторами восстановления списанной боевой техники выступили администрация города Новомосковска и члены Новомосковского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Министерство обороны откликнулось на их инициативу и передало корпуса двух отслуживших свой век вертолетов Ми-24 и Ми-8 для установки в парке «Памяти и славы».

Машинам необходим ряд ремонтных и реставрационных работ. Решить эту непростую задачу поручили осужденным, работающим в центрах трудовой адаптации двух исправительных колоний Тульской области.

В исправительной колонии №5 уже приступили к реставрации одного из вертолетов – Ми-24. Второй вертолет – Ми-8 прибыл в исправительную колонию №7. Над восстановлением этого вертолета будет трудиться бригада осужденных, трудоустроенных в авторемонтной мастерской. Все они имеют опыт слесарных, малярных и ремонтно-кузовных работ.

Под руководством заместителя начальника исправительной колонии №7 Максима Буравцова осужденные осмотрели необычный объект, оценили сложность и объем ремонта и отметили, что все необходимые работы будут сделаны в срок, и вертолет займет достойное место в парке «Памяти и славы» города Новомосковска.