новости
новости
Регистрация
В тульских колониях реставрируют вертолеты
По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области

В тульских колониях реставрируют вертолеты

В исправительную колонию №7, расположенную в Щекинском районе, на реставрацию прибыл военный вертолет Ми-8.

Корпус отслужившей свой век винтокрылой машины восстановят в мастерских исправительного учреждения, чтобы она могла занять достойное место в патриотическом парке «Памяти и славы» города Новомосковска.

Инициаторами восстановления списанной боевой техники выступили администрация города Новомосковска и члены Новомосковского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Министерство обороны откликнулось на их инициативу и передало корпуса двух отслуживших свой век вертолетов Ми-24 и Ми-8 для установки в парке «Памяти и славы».

Машинам необходим ряд ремонтных и реставрационных работ. Решить эту непростую задачу поручили осужденным, работающим в центрах трудовой адаптации двух исправительных колоний Тульской области.

В исправительной колонии №5 уже приступили к реставрации одного из вертолетов – Ми-24. Второй вертолет – Ми-8 прибыл в исправительную колонию №7. Над восстановлением этого вертолета будет трудиться бригада осужденных, трудоустроенных в авторемонтной мастерской. Все они имеют опыт слесарных, малярных и ремонтно-кузовных работ.

Под руководством заместителя начальника исправительной колонии №7 Максима Буравцова осужденные осмотрели необычный объект, оценили сложность и объем ремонта и отметили, что все необходимые работы будут сделаны в срок, и вертолет займет достойное место в парке «Памяти и славы» города Новомосковска.

 

Галерея
В тульской колонии реставрируют вертолеты, Фото: 1
В тульской колонии реставрируют вертолеты, Фото: 2
В тульской колонии реставрируют вертолеты, Фото: 3
В тульской колонии реставрируют вертолеты, Фото: 4
В тульской колонии реставрируют вертолеты, Фото: 5
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
вертолетреставрацияколония
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в районе «Красных ворот» ремонтируют дорогу: выбирайте пути объезда
В Туле в районе «Красных ворот» ремонтируют дорогу: выбирайте пути объезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.