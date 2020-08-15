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Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой
Фото instargam tula.chp

Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой

Об этом очевидцы написали в соцсетях.

Сегодня днем в instargam tula.chp выложили фотографии пострадавшего автомобиля. «Двор Красноармейский, 8. Ночью на машину вылили что-то типа кислоты», — сказано в посте.

На фото видно, что весь капот припаркованной в жилом дворе иномарки облит веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие авто.

Галерея
Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой, Фото: 1
Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой, Фото: 2
Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой, Фото: 3
 
В комментариях подписчики предполагают, что автомобиль могли испортить из мести. Судя по фотографиям, другие автомобили, припаркованные в этом дворе, не пострадали, что может говорить о целенаправленной акции. 
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, на сегодняшний день заявления о порче иномарки в органы внутренних дел не поступало.  
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сегодня, в 15:22 +3
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