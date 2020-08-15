Во дворе дома на Красноармейском проспекте в Туле кто-то облил «Тойоту» кислотой

Фото instargam tula.chp

Об этом очевидцы написали в соцсетях.

Сегодня днем в instargam tula.chp выложили фотографии пострадавшего автомобиля. «Двор Красноармейский, 8. Ночью на машину вылили что-то типа кислоты», — сказано в посте.

На фото видно, что весь капот припаркованной в жилом дворе иномарки облит веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие авто.

В комментариях подписчики предполагают, что автомобиль могли испортить из мести. Судя по фотографиям, другие автомобили, припаркованные в этом дворе, не пострадали, что может говорить о целенаправленной акции.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, на сегодняшний день заявления о порче иномарки в органы внутренних дел не поступало.