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Министр здравоохранения Тульской области ответит на вопросы туляков

Министр здравоохранения Тульской области ответит на вопросы туляков

2 сентября с 10.00 до 12.00 Алексей Эрк будет дежурить на горячей линии министерства.

Задать свой вопрос можно по телефону 8 (800) 44-44-003. Дежурство будет ежемесячным.

Также 2 сентября с 12.00 до 14.00 на вопросы жителей ответит главный педиатр Тульской области Дмитрий Харитонов.

Напомним, горячая линия регионального минздрава работает с понедельника по субботу, звонки принимаются с 9.00 до 18.00.

 

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