Туляки повстречали в Баташевском саду лису

Фото: пользователь Sammy.

Специалисты не рекомендуют приближаться к диким животным, которые вышли к людям.

В Баташевском саду поселилась лиса. Первым об этом в блоге «Народный журналист» сообщил пользователь Myslo Sammy, а затем туляки опубликовали фотографии животного в социальных сетях.

Судя по всему, маленький хищник уже привык к человеческой «компании» и совершенно спокойно гуляет по саду, не опасаясь людей. Однако ветеринары рекомендуют относиться к «лесным гостям» с осторожностью – такое животное вполне может оказаться бешеным.

Кстати, с начала года на территории Тульской области зафиксировано восемь случаев бешенства – почти в десять раз меньше, чем за первую половину 2018 года. Чаще всего переносчиками заболевания оказываются бродячие и домашние собаки и кошки.

Бешенство передается от животных к людям при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек. Эта инфекция крайне опасна, может привести к серьёзным заболеваниям, а в особо тяжёлых случаях – к смерти.

Кроме того, сегодня стало известно, что жители села Зайцево опасаются ужей и гадюк, и боятся заходить на свои дачные участки.