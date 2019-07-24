новости
новости
Регистрация
Туляки повстречали в Баташевском саду лису
Фото: пользователь Sammy.

Туляки повстречали в Баташевском саду лису

Специалисты не рекомендуют приближаться к диким животным, которые вышли к людям.

В Баташевском саду поселилась лиса. Первым об этом в блоге «Народный журналист» сообщил пользователь Myslo Sammy, а затем туляки опубликовали фотографии животного в социальных сетях.

Судя по всему, маленький хищник уже привык к человеческой «компании» и совершенно спокойно гуляет по саду, не опасаясь людей. Однако ветеринары рекомендуют относиться к «лесным гостям» с осторожностью – такое животное вполне может оказаться бешеным.

Кстати, с начала года на территории Тульской области зафиксировано восемь случаев бешенства – почти в десять раз меньше, чем за первую половину 2018 года. Чаще всего переносчиками заболевания оказываются бродячие и домашние собаки и кошки.

Бешенство передается от животных к людям при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек. Эта инфекция крайне опасна, может привести к серьёзным заболеваниям, а в особо тяжёлых случаях – к смерти.

Кроме того, сегодня стало известно, что жители села Зайцево опасаются  ужей и гадюк, и боятся заходить на свои дачные участки.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +4
Другие статьи по темам
Событие
лиса вышла к людямдикие животныелиса в садубешенство
Место
ТулаБаташевский сад

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартовал проект «Детство без опасности»
В Тульской области стартовал проект «Детство без опасности»
В Тульской области разыскивают 40-летнего мужчину
В Тульской области разыскивают 40-летнего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.