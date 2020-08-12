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На пяти улицах Тулы 13 августа отключат холодную воду

На пяти улицах Тулы 13 августа отключат холодную воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В четверг, 13 августа, с 9.30 до завершения плановых ремонтных работ, будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Луначарского, д. 61, 63, 65, 67, 67-А,
  • ул. Курковая, д. 9,
  • ул. Бондаренко, д. 33, 35, 37, 12,
  • Красноармейский пр-т, д. 5, 6, 3, 3-А,
  • ул. Ленина, д. 15, 22.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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