На пяти улицах Тулы 13 августа отключат холодную воду
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
В четверг, 13 августа, с 9.30 до завершения плановых ремонтных работ, будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Луначарского, д. 61, 63, 65, 67, 67-А,
- ул. Курковая, д. 9,
- ул. Бондаренко, д. 33, 35, 37, 12,
- Красноармейский пр-т, д. 5, 6, 3, 3-А,
- ул. Ленина, д. 15, 22.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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