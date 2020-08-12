20 лет трагедии на АПЛ «Курск»: часовня под Суворовом стала символом памяти подводников

Фото: spsuvorov.ru

Маленькую часовню в деревне Герасимово построил моряк и контрразведчик, член правления ассоциации «Ветераны внешней разведки», капитан первого ранга Анатолий Борисович Максимов со своей супругой Ниной Сергеевной.

Они сделали это в память о своём 22-летнем сыне Анатолии, который погиб в результате несчастного случая во время учёбы в военно-морском училище. Строительство было почти закончено, когда весь мир потрясла новость о трагедии на атомной подводной лодке «Курск» – 12 августа 2000 года в Баренцевом море погибли 118 моряков. Было решено посвятить новую часовню погибшим подводникам.

После освящения в часовне стали проходить службы. А со временем о храме узнали родственники погибших на «Курске» моряков. Приезжать сюда в годовщину трагедии для многих из них стало традицией.

Каждый год 12 августа здесь совершаются поминальные богослужения, приезжают родственники подводников с АПЛ «Курск» и отставные моряки. В 2016 году родственники подарили часовне икону Пресвятой Богородицы «Знамение Курская-Морская» («Спасающая на море»), а в прошлом году с Афона была привезена икона «Державная», написанная к 100-летию гибели последнего российского императора.

В часовне состоялась панихида, которую провели настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Илия (Володчев) и настоятель Свято-Покровского Доброго монастыря игумен Антипа (Тхоржевский).

Рядом с часовней есть музей, посвященный памяти экипажа АПЛ «Курск». Среди экспонатов – корабельные часы, принадлежавшие штурману подлодки Максиму Сафонову.

Они были подарены ему на день рождения – за четыре дня до трагедии молодому моряку исполнилось 26 лет. Его родители каждый год приезжают в Герасимово и вместе с десятками людей вспоминают тех, кто не вернулся из своего последнего плавания.