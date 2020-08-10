новости
новости
Регистрация
В Туле наркоторговец устроил тайник на городском кладбище

В Туле наркоторговец устроил тайник на городском кладбище

Мужчине грозит длительный срок в колонии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Все они связаны с покушением на сбыт, сбытом, хранением наркотиков и отмыванием полученных преступным путем денег.
 
По данным следствия, в период с начала января по конец февраля злоумышленник распространял наркотики с помощью тайников-закладок в Центральном и Привокзальном округах города. Через них он дважды продал жителю облцентра вещества, общий вес которых составил 0,67 г.
 
«До дня задержания злоумышленника — 26 февраля 2020 года — он приготовил к сбыту наркотические средства и психотропные вещества общим весом 140,06 г, частично разложив их по тайникам — закладкам. В личном тайнике на одном из кладбищ города наркоторговец хранил для личного употребления наркотическое средство весом 0,47 г.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Для легализации преступного дохода обвиняемый приобрел компьютерную технику, которая была изъята в ходе расследования. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
наркоторговлякриминалсудпрокуратура
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почти сентябрь: На Центральную Россию надвигается мощное арктическое вторжение
Почти сентябрь: На Центральную Россию надвигается мощное арктическое вторжение
В Суворове мужчина жестоко избил случайного прохожего
В Суворове мужчина жестоко избил случайного прохожего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.