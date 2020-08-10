В Туле наркоторговец устроил тайник на городском кладбище

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Все они связаны с покушением на сбыт, сбытом, хранением наркотиков и отмыванием полученных преступным путем денег.

По данным следствия, в период с начала января по конец февраля злоумышленник распространял наркотики с помощью тайников-закладок в Центральном и Привокзальном округах города. Через них он дважды продал жителю облцентра вещества, общий вес которых составил 0,67 г.

«До дня задержания злоумышленника — 26 февраля 2020 года — он приготовил к сбыту наркотические средства и психотропные вещества общим весом 140,06 г, частично разложив их по тайникам — закладкам. В личном тайнике на одном из кладбищ города наркоторговец хранил для личного употребления наркотическое средство весом 0,47 г.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Для легализации преступного дохода обвиняемый приобрел компьютерную технику, которая была изъята в ходе расследования. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.