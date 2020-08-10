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В Тульской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший пивовар»

В Тульской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший пивовар»

Заявки на участие принимаются до 14 августа 2020 года.

В Тульской области стартовал отбор участников регионального этапа федерального конкурса профессионального мастерства «Лучший пивовар», ставшего для пивоваренной отрасли историческим событием. Победитель примет участие в федеральном этапе конкурса. Финал, на котором и будет определен лучший пивовар России, пройдет в Самаре 20-21 сентября 2020 года. Организатором тульского этапа конкурса выступило министерство сельского хозяйства Тульской области.

Конкурс проходит при поддержке пивоваренной компании «Балтика», которая в 2020 году отмечает 30-летие. Пивовары и технологи компании войдут в качестве экспертов в жюри, помогут сформировать объективные критерии отбора и оценки, проведут образовательные сессии для специалистов и студентов профильного направления.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно иметь российское гражданство, стаж работы пивоваром от трех лет и возраст не менее 21 года. Кандидатуру участника может выдвинуть любая зарегистрированная в РФ организация вне зависимости от правовой формы и формы собственности. Для участия в тульском этапе конкурса необходимо до 14 августа 2020 года подать заявку на адрес Natalia.Karpenko@tularegion.ru

Лучший пивовар получит 300 тыс. рублей, серебряный призер — 200 тыс. рублей, бронзовый — 100 тыс. рублей. Награждение состоится в доме Правительства РФ с участием профильных заместителей председателя Правительства РФ и федеральных министров в 2021 году.

Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области trud.samregion.ru в разделе «Деятельность» — «Конкурсы».

 

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2012 года проводит всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году в нем впервые появится специальная номинация «Лучший пивовар». Мероприятие состоится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Самарской области, выступившего инициатором проведения конкурса.

 
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