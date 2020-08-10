новости
новости
Регистрация
Уроженец Тульской области актер Иван Охлобыстин раздаст золотые слитки в новом шоу на ТНТ

Уроженец Тульской области актер Иван Охлобыстин раздаст золотые слитки в новом шоу на ТНТ

Формат телешоу можно условно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание.

Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин станет ведущим и главным распорядителем нового массового и совершенно точно самого сумасшедшего шоу на российском телевидении «Золото Геленджика», где главным призом победителю станет 1 кг чистого золота.

Но так просто Иван со своим богатством не расстанется — чтобы завоевать ценный приз, придется попотеть. А еще окунуться в грязь, сразиться с борцом сумо и пройти десятки других невероятных испытаний. Премьера нового шоу состоится в сентябре на телеканале ТНТ.

В каждом выпуске участвуют 85 претендентов на килограмм золота, представляющих все субъекты Российской Федерации.

Вместе с Иваном Охлобыстиным сдерживать пыл одержимых золотой лихорадкой будут его коллега по сериалу «Интерны» Кристина Асмус и ведущий и шоумен Тимур Родригез. И если Кристина и Тимур будут в чем-то помогать и поддерживать участников, то Иван Иваныч останется предельно строгим, суровым, но справедливым.

Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссера Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования. Но самое главное условие — чтобы все конкурсы и эстафеты были максимально экстремальными, невероятно креативными и смешными. Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:33 −1
Другие статьи по темам
Люди
Иван Охлобыстин
Место
Тула
Прочее
шоу на ТНТзолотая лихорадка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры на проспекте Ленина в Туле
Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры на проспекте Ленина в Туле
Турция открылась для россиян: что нужно знать о поездке
Турция открылась для россиян: что нужно знать о поездке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.