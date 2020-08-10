Уроженец Тульской области актер Иван Охлобыстин раздаст золотые слитки в новом шоу на ТНТ

Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин станет ведущим и главным распорядителем нового массового и совершенно точно самого сумасшедшего шоу на российском телевидении «Золото Геленджика», где главным призом победителю станет 1 кг чистого золота.

Но так просто Иван со своим богатством не расстанется — чтобы завоевать ценный приз, придется попотеть. А еще окунуться в грязь, сразиться с борцом сумо и пройти десятки других невероятных испытаний. Премьера нового шоу состоится в сентябре на телеканале ТНТ.

В каждом выпуске участвуют 85 претендентов на килограмм золота, представляющих все субъекты Российской Федерации.

Вместе с Иваном Охлобыстиным сдерживать пыл одержимых золотой лихорадкой будут его коллега по сериалу «Интерны» Кристина Асмус и ведущий и шоумен Тимур Родригез. И если Кристина и Тимур будут в чем-то помогать и поддерживать участников, то Иван Иваныч останется предельно строгим, суровым, но справедливым.

Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссера Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования. Но самое главное условие — чтобы все конкурсы и эстафеты были максимально экстремальными, невероятно креативными и смешными. Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал.