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Возле тульского цирка жестко столкнулись Toyota Camry и Audi Q3
Фото предоставлены очевидцем происшествия

Возле тульского цирка жестко столкнулись Toyota Camry и Audi Q3

Несмотря на серьезные повреждения машин, в аварии обошлось без пострадавших.

Вечером 10 августа на ул. Советской в Туле произошло ДТП. В районе пересечения поворота на ул. Староникитскую столкнулись Toyota Camry и Audi Q3.
 
По предварительной информации, перед автоаварией транспортные средства двигались в попутном направлении. Один из водителей начал перестраиваться и это привело к столкновению.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:37 +2
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