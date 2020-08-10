Возле тульского цирка жестко столкнулись Toyota Camry и Audi Q3

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Несмотря на серьезные повреждения машин, в аварии обошлось без пострадавших.

Вечером 10 августа на ул. Советской в Туле произошло ДТП. В районе пересечения поворота на ул. Староникитскую столкнулись Toyota Camry и Audi Q3.

По предварительной информации, перед автоаварией транспортные средства двигались в попутном направлении. Один из водителей начал перестраиваться и это привело к столкновению.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.