За неделю 168 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

По сравнению с прошлым годом число присасываний членистоногих уменьшилось почти на треть.

С 1 по 7 августа в медучреждения Тульской области с жалобами на укусы клещей обратились 168 человек, 47 из которых – дети. Всего в этом году в регионе зафиксировано 2925 жалоб на присасывание клещей (показатель аналогичного периода прошлого года – 3964 обращений).

Больше всего случаев – в Туле, Алексинском, Новомосковском и Заокском районах. В лабораторию для исследования было передано 2925 членистоногих. В 157 пробах найден возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 45 – возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза. Противоклещевая обработка проведена на площади более 459 га.