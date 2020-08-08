Захват Голубых озер в Суворовском районе: Тульская прокуратура начала проверку

В Суворовском районе 350 га леса и Голубые озера внутри него оказались закрыты для общего доступа – забор и навесной замок на калитке преграждают путь.

Любоваться Голубыми озерами Суворовского района теперь можно только на картинке. Проход к ним перекрыт многокилометровым забором. Почему так вышло и кто за это будет отвечать, выясняет прокуратура Тульской области.

Огороженный лесной массив относится к охотхозяйству «Южно-Ватцевское», пользователем которого является ООО «Тулагидроспецстрой». Именно оно огородило для себя 350 га леса и перекрыло людям доступ к Голубым озерам. Зона отдыха достаточно популярная, в том числе и у жителей других регионов. К решению проблемы подключился «Первый канал»:

– Олени, косули, кабаны… В выходные приезжают машины, охотятся. Отдыхают люди в свое удовольствие, а местным жителям сюда никак не попасть, — говорит местный житель Дмитрий Астахов.

Чтобы вернуть доступ к озерам, жители обращались к чиновникам, но безрезультатно.

– Общественная палата Тульской области рассматривала наше ходатайство. В связи с тем, что земельный участок находится в частной собственности, нам было рекомендовано провести дополнительную работу с жителями, — сообщила замглавы администрации Суворовского района Тульской области Елена Булейко.

Совет о дополнительной работе с жителями более чем странный при учете, что проход к водоему ограничить нельзя — это нарушение федерального закона. Даже если земля у воды в собственности, забор не может стоять ближе чем в 20 метрах от береговой линии.

До того как вокруг леса «вырос» забор, жители свободно ходили на прогулку, за грибами и ягодами, купались и ловили рыбу в пруду, находящемся там же. Но в 2018 году ситуация изменилась. Тогда проблему удалось решить активистам ОНФ Тульской области. Они приезжали в Суворовский район и в ходе переговоров с владельцами лесного участка была достигнута договоренность, что трое из шести ворот будут открыты. Однако на деле обещание не было исполнено. В этом представители ОНФ убедились, вновь побывав в Суворовском районе.

Руководитель тульского отделения ОНФ Сергей Судницын прокомментировал данную проблему:

– Ситуация сложилась сложная и тянется уже не один год. Нам все же удалось провести переговоры с представителями собственника, и мы достигли договоренности, что свободный доступ в лес и к водному объекту – затопленному карьеру – будет обеспечен для людей. Надеемся, что ситуация с закрытыми воротами не будет повторяться в будущем. Однако если достигнутые соглашения не будут соблюдены, то Народному фронту придется добиваться решения вопроса в соответствии с действующим законодательством России.

Прокуратура Тульской области также организовала проверку по данному факту.