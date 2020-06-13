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Суворовский суд постановил снести частные постройки на берегу Черепетского водохранилища

Суворовский суд постановил снести частные постройки на берегу Черепетского водохранилища

Природоохранная прокуратура продолжает добиваться восстановления прав местных жителей на пользование водным объектом.

Иски об освобождении берега Черепецкого водохранилища от построек в суде рассматриваются уже не первый год. В четверг, 11 июня, завершилось рассмотрение очередного обращения природоохранной прокуратуры с требованием снести незаконные строения и освободить самовольно захваченную землю. 

Постройки – часть домовладения некоего Михаила Лодвикова. Ему на праве собственности принадлежит земельный участок с коттеджем на берегу водохранилища. 16 октября 2017 года он заключил с министерством природных ресурсов Тульской области договор на аренду водного объекта для организации на нем понтонного причала. В договоре указано, что «арендатор обязан обеспечить режим общедоступности использования Черепетского водохранилища на реке Черепеть». Однако соблюдать этот пункт Лодвиков не стал: установил металлический забор, два понтона вместо одного, построил летнюю кухню. Кроме этого часть дома его стоит на прибрежной территории.

Первый иск о демонтаже забора и второго понтонного причала был рассмотрен в прошлом году. 8 апреля 2019 года Суворовский районный суд Тульской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Но ответчик исполнил его только только в сентябре после вмешательства прокуратуры и приставов.

11 июня 2020 году было вынесено судом еще одно решение – демонтировать с берега летнюю кухню и ряд других построек. Но пока еще решение суда не вступило в законную силу. 

Помимо этого в Суворовском районном суде рассматривается еще один иск природоохранного прокурора – о частичном демонтаже жилого дома, который был построен на береговой территории. По этому иску сейчас ведутся технические экспертизы.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:24 0
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Место
Суворовский районТульская область

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