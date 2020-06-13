Суворовский суд постановил снести частные постройки на берегу Черепетского водохранилища

Иски об освобождении берега Черепецкого водохранилища от построек в суде рассматриваются уже не первый год. В четверг, 11 июня, завершилось рассмотрение очередного обращения природоохранной прокуратуры с требованием снести незаконные строения и освободить самовольно захваченную землю.

Постройки – часть домовладения некоего Михаила Лодвикова. Ему на праве собственности принадлежит земельный участок с коттеджем на берегу водохранилища. 16 октября 2017 года он заключил с министерством природных ресурсов Тульской области договор на аренду водного объекта для организации на нем понтонного причала. В договоре указано, что «арендатор обязан обеспечить режим общедоступности использования Черепетского водохранилища на реке Черепеть». Однако соблюдать этот пункт Лодвиков не стал: установил металлический забор, два понтона вместо одного, построил летнюю кухню. Кроме этого часть дома его стоит на прибрежной территории.

Первый иск о демонтаже забора и второго понтонного причала был рассмотрен в прошлом году. 8 апреля 2019 года Суворовский районный суд Тульской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора. Но ответчик исполнил его только только в сентябре после вмешательства прокуратуры и приставов.

11 июня 2020 году было вынесено судом еще одно решение – демонтировать с берега летнюю кухню и ряд других построек. Но пока еще решение суда не вступило в законную силу.

Помимо этого в Суворовском районном суде рассматривается еще один иск природоохранного прокурора – о частичном демонтаже жилого дома, который был построен на береговой территории. По этому иску сейчас ведутся технические экспертизы.