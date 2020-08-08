Ради денег туляк ночью полез через балкон к спящему соседу

Помимо денег он прихватил еще и мобильный телефон.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» с заявлением обратился 36-летний житель коммунальной квартиры, расположенной на 3-м этаже дома 108-б по улице Кутузова. Мужчина сообщил, что ночью его из комнаты пропало 17 тысяч 500 рублей и мобильный телефон.

Стражи порядка установили, что, пока заявитель спал, жилец соседней комнаты перелез через ограждение общего с ним балкона и совершил кражу.

В настоящее время 38-летний нигде не работающий похититель задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.