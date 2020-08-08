Российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют 12 августа

Первыми привиты будут врачи и пожилые люди.

Официальная регистрация вакцины от коронавируса нового типа, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Николая Гамалеи, состоится 12 августа. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева.

Он отметил, что в настоящее время вакцина находится на третьем, последнем этапе регистрации. Крайне важны её испытания, так как препарат должен быть безопасным.

Сначала прививать будут врачей и пожилых людей, добавил Гриднев. А вот воздержаться от прививки придется аллергикам и тем, у кого имеются признаки простудных заболеваний.

Ранее в центре Гамалеи заявили о подготовке к испытаниям вакцины на детях. Начало этих исследований запланировано на 2021 год.