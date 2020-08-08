Возгорание нефтепродуктов на птицефабрике «Рассвет»: прокуратура начала проверку

Что грозит нарушителю станет известно чуть позже – после получения результатов экспертизы почвы и воздуха, а также и оценки ущерба, нанесенного экологии.

Природоохранная прокуратура Тульской области вместе со специалистами Росреестра проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов, хранившихся на территории бывшей птицефабрики «Рассвет».

Напомним, о том, что нефтепродукты хранятся не должным образом стало известно вечером 4 августа, когда на территории бывшей птицефабрики случился пожар.

Оказалось, что бочки с нефтепродуктами – это наследство, оставшееся от обанкротившейся птицефабрики. После закрытия они оказались без должного присмотра, собственно, как и разрушающиеся здания птицефабрики.

Охрана на бывшей промышленной территории есть, но поскольку земельный участок достаточно большой, а собственник его – ООО «Племптица КП» не заботится о целостности ограждения, то уследить за теми, кто заходит на территорию предприятия физически невозможно.

По словам сторожа, 4 августа на территорию фабрики пробрались двое подростков. Возможно из-за их неосторожного обращения с огнем и случился пожар. Бочки, а их тут было две, кто-то распилили еще несколько лет назад, в результате часть нефтепродуктов разлилась по земле, а часть – сохранилась в остатках дна огромной бочки. Сколько горючей жидкости вылилось на землю, сейчас сказать сложно. От второй бочки остался лишь контур, засыпанный щебенкой и вокруг лужи черной жижи. По словам охранников, глубина там большая, несколько лет назад в ней утонула взрослая собака.