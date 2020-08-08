Нефтяные фракции являются отходами высшего класса опасности. После закрытия фабрики их необходимо было хранить должным образом, вывезти или утилизировать. В ходе прокурорской проверки будет установлен собственник этих бочек. Штраф за загрязнение окружающей среды будет исчисляться сотнями тысяч либо вовсе нарушитель может на два года лишиться свободы. Какая именно мера ответственности грозит нарушителю станет известно чуть позже – после получения результатов экспертизы почвы и воздуха, а также и оценки ущерба, нанесенного экологии.
Возгорание нефтепродуктов на птицефабрике «Рассвет»: прокуратура начала проверку
Что грозит нарушителю станет известно чуть позже – после получения результатов экспертизы почвы и воздуха, а также и оценки ущерба, нанесенного экологии.
Природоохранная прокуратура Тульской области вместе со специалистами Росреестра проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов, хранившихся на территории бывшей птицефабрики «Рассвет».
Напомним, о том, что нефтепродукты хранятся не должным образом стало известно вечером 4 августа, когда на территории бывшей птицефабрики случился пожар.
Оказалось, что бочки с нефтепродуктами – это наследство, оставшееся от обанкротившейся птицефабрики. После закрытия они оказались без должного присмотра, собственно, как и разрушающиеся здания птицефабрики.
Охрана на бывшей промышленной территории есть, но поскольку земельный участок достаточно большой, а собственник его – ООО «Племптица КП» не заботится о целостности ограждения, то уследить за теми, кто заходит на территорию предприятия физически невозможно.
По словам сторожа, 4 августа на территорию фабрики пробрались двое подростков. Возможно из-за их неосторожного обращения с огнем и случился пожар. Бочки, а их тут было две, кто-то распилили еще несколько лет назад, в результате часть нефтепродуктов разлилась по земле, а часть – сохранилась в остатках дна огромной бочки. Сколько горючей жидкости вылилось на землю, сейчас сказать сложно. От второй бочки остался лишь контур, засыпанный щебенкой и вокруг лужи черной жижи. По словам охранников, глубина там большая, несколько лет назад в ней утонула взрослая собака.