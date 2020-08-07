Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ахмат»

ПФК «Арсенал» объявил о старте онлайн-продаж билетов на первую домашнюю игру сезона 2020/21. 9 августа в 19.00 оружейники сыграют с «Ахматом».

– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламента чемпионата России в новом сезоне сохранится ограничение на посещение матчей, которое с учетом эпидемиологической ситуации в Тульском регионе составит 10% от вместимости Центрального стадиона. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции, — сообщила пресс-служба клуба.

Согласно санитарному регламенту чемпионата билеты на матч будут реализоваться только онлайн. Приобрести их можно с 7 по 9 августа.

В кассах стадиона билеты продавать не будут.

Обратите внимание, что на трибуне в течение всего матча нужно находиться в масках и перчатках. Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.