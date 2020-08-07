новости
новости
Регистрация
Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ахмат»

Стартовала онлайн-продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ахмат»

Посетить игру смогут не только владельцы абонементов.

ПФК «Арсенал» объявил о старте онлайн-продаж билетов на первую домашнюю игру сезона 2020/21. 9 августа в 19.00 оружейники сыграют с «Ахматом».

– В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламента чемпионата России в новом сезоне сохранится ограничение на посещение матчей, которое с учетом эпидемиологической ситуации в Тульском регионе составит 10% от вместимости Центрального стадиона. Размещение зрителей будет осуществляться с учетом требований социальной дистанции, — сообщила пресс-служба клуба.

Согласно санитарному регламенту чемпионата билеты на матч будут реализоваться только онлайн. Приобрести их можно с 7 по 9 августа.

В кассах стадиона билеты продавать не будут.

Обратите внимание, что на трибуне в течение всего матча нужно находиться в масках и перчатках. Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.

 

Сюжет: Арсенал
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом»
Спорт
Футболисты «Арсенала» рассказали о подготовке к матчу с «Ахматом»
вчера, в 13:25, 24 1723 3
«Арсенал» представил официального спонсора и новую форму: репортаж
Спорт
«Арсенал» представил официального спонсора и новую форму: репортаж
вчера, в 12:57, 61 5334 0
У тульского «Арсенала» появится новый официальный спонсор
Спорт
У тульского «Арсенала» появится новый официальный спонсор
4 августа, в 18:05, 33 4205 0
«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на сезон
Спорт
«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на сезон
3 августа, в 18:14, 6 2133 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:17 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АхматАрсенал - Ахматболельщикиматч

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды
Не пускают чинить трубу: в Туле жители дома по ул. Щегловская Засека третий день сидят без воды
Тульский журналист стал победителем всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Тульский журналист стал победителем всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.