Возрождение «Северной Мызы»: что сейчас происходит в известном ЖК Тулы

Корреспонденты Myslo отправились туда, чтобы посмотреть, что сейчас происходит в микрорайоне.

Совсем недавно о проекте «Северная Мыза» были нелицеприятные новости. Застройщик срывал сроки сдачи, много жалоб было на медленное строительство, брошенные дольщики несколько лет не могли получить ключи от заветных квартир и затевали бесконечные судебные тяжбы. Корреспонденты Myslo отправились в микрорайон, чтобы узнать, как сейчас живут (и живут ли) «брошенные» дольщики «Северной Мызы».

Первое, что мы увидели, приехав в микрорайон, что жизнь здесь бьет ключом. Общественный транспорт приезжает с регулярностью в пять минут, жители идут по своим делам, дети играют на свежепостроенной площадке, а из окон доносятся отчетливые звуки ремонта. Поверить своим глазам (и ушам) невозможно. Как из огромной безжизненной стройки микрорайон превратился в островок тихой загородной жизни?

Пока мы ходили по микрорайону, встречали местных жителей. И не задать вопрос о том, как им живется в ЖК «Северная Мыза» сейчас, мы просто не могли.

– Я очень счастлив, — рассказал Myslo туляк Сергей Колесов. — Три года ждал квартиры и наконец дождался. Не могу поверить своему счастью. Было непонятно до последнего, увижу ли я свою жилплощадь. И вот теперь с женой и тремя детьми мы живем в просторной и комфортабельной квартире в микрорайоне, в котором есть всё необходимое для комфортной жизни.

– Я многодетная мать, и мне важно знать, что возле дома есть всё необходимое для комфортного проживания, — говорит Вера Ивановна Бельцова. — Здесь и магазин, и детская площадка, и удобный общественный транспорт, и торговый центр строится, и много чего еще. Многих беспокоит, что микрорайон так далеко от города, но могу сказать, что на машине, в час пик, добраться до центра города можно за 10-20 минут. Но даже если нет машины, есть маршрутки. Они ходят очень часто, даже в выходные.

Неужели всё и правда так прекрасно в «Северной Мызе»?

Напомним, весной 2018 года начались проблемы с застройщиком. Компания на тот момент несколько раз переносила сроки сдачи, и этот раз не стал исключением. Только после обращения к губернатору Тульской области Алексею Дюмину брошенным дольщикам смогли помочь получить ключи от заветных квартир.

Мы обратились к генеральному директору ООО «МГ-Финанс» Александру Рыжову с вопросом, почему возникли проблемы с достройкой домов.

Александр Рыжов – На протяжении срока строительства генеральный подрядчик ООО «Интертехпроект» затягивал сроки и недобросовестно исполнял свои обязательства по договорам. В результате внутренней проверки выявили многочисленные факты экономического мошенничества. Насколько я знаю, возбуждено уголовное дело, которое, как и все, двигается медленно. Сейчас «старый» генподрядчик отстранен. И силами нового работа продолжилась и ведется с опережением сроков.

Как рассказал генеральный директор ООО «СК МЫ-ЗА!» Роман Гаврилин в личной беседе, для завершения строительства восьми домов была проведена большая работа с инвесторами, с землевладельцем жилого микрорайона.

Теперь ООО «Строительная компания «МЫ-ЗА!» планирует вводить в год не менее 40 тыс. кв. метров жилья. При этом правительство Тульской области взяло на себя обязательство построить всю социальную инфраструктуру за счет бюджета.

Роман Гаврилин – К концу 2018 года порядка 400 брошенных дольщиков остались без каких-либо дальнейших перспектив. Но, к счастью, эта история разрешилась благополучно. Новый застройщик, который взял на себя обязательство по предоставлению жилья брошенным дольщикам, помог закончить строительство восьми недостроенных домов. С июня 2019 года, то есть за полтора года, смог возвести 25 домов.

По словам Романа Гаврилина, новый застройщик уже показал свою эффективность. Он со своей стороны уже исполняет обязательства с опережением всех поставленных сроков. И с сохранением качества строительства.

Но теперь возникает закономерный вопрос: а почему не продолжить продавать квартиры на этапе строительства, как делают многие застройщики?

– Основной принцип нашей компании – построить, сдать и только потом предлагать покупать квартиры в ЖК «Северная Мыза». Тем самым наши потребители могут купить квартиру безопасно и без каких-либо рисков.

В конце разговора Роман Гаврилин поделился планами на ближайшее будущее:

– Теперь нам нужно развивать инфраструктуру. Делать парковочные карманы для автомобилей, устанавливать новые детские площадки и многое другое. В скором времени здесь должен начать свою работу новый торговый центр. И это лишь малая часть наших планов. Может быть, это прозвучит пафосно, но я искренне считаю, что мы подарили новую жизнь микрорайону, — рассказал в беседе с корреспондентами Myslo генеральный директор ООО «СК МЫ-ЗА!».

Сайт ЖК «Северная Мыза»

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