Туляков приглашают на Кубок губернатора по хоккею

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Билеты можно будет получить бесплатно непосредственно перед играми.

Оргкомитет Кубка губернатора Тульской области по хоккею опубликовал расписание турнира. Основные матчи пройдут 18, 19 и 21 августа. Полуфиналисты и финалисты будут определены в субботу, 22 августа.

Билеты на все матчи будут бесплатными. Получить их можно будет в киосках у ледового дворца «Юбилейный» в Новомосковске и у нового ледового дворца в Туле непосредственно перед играми.

В одни руки будет выдаваться не более двух билетов. В связи с коронавирусными ограничениями заполнено будет 50% зрительских мест.