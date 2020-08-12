Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
Туляков приглашают на Кубок губернатора по хоккею
Билеты можно будет получить бесплатно непосредственно перед играми.
Оргкомитет Кубка губернатора Тульской области по хоккею опубликовал расписание турнира. Основные матчи пройдут 18, 19 и 21 августа. Полуфиналисты и финалисты будут определены в субботу, 22 августа.
Билеты на все матчи будут бесплатными. Получить их можно будет в киосках у ледового дворца «Юбилейный» в Новомосковске и у нового ледового дворца в Туле непосредственно перед играми.
В одни руки будет выдаваться не более двух билетов. В связи с коронавирусными ограничениями заполнено будет 50% зрительских мест.
расписание матчей
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