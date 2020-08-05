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В Тульской области ищут родственников пропавшего во время войны лётчика
Останки младшего лейтенанта Маркина были найдены в Почепском районе Брянской области.
В Тульской области разыскиваются родственники Ивана Дмитриевича Маркина, младшего лейтенанта Красной армии, погибшего во время воздушного боя над посёлком Рамасуха (Почепский район Брянской области), произошедшего 8 июля 1941 года.
Согласно данным ОБД «Мемориал», Иван Дмитриевич Маркин, 1920 года рождения, родом из села Лужное Дубенского района Тульской области. Последнее место службы – 31-й истребительный авиаполк. С 8 июля 1941 года числится пропавшим без вести.
Родственников Ивана Маркина просят связаться с Почепской районной библиотекой по телефонам: +7(48345)3-07-69 и +7(48345)3-11-65.
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