В Тульской области ищут родственников пропавшего во время войны лётчика

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Останки младшего лейтенанта Маркина были найдены в Почепском районе Брянской области.

В Тульской области разыскиваются родственники Ивана Дмитриевича Маркина, младшего лейтенанта Красной армии, погибшего во время воздушного боя над посёлком Рамасуха (Почепский район Брянской области), произошедшего 8 июля 1941 года.

Согласно данным ОБД «Мемориал», Иван Дмитриевич Маркин, 1920 года рождения, родом из села Лужное Дубенского района Тульской области. Последнее место службы – 31-й истребительный авиаполк. С 8 июля 1941 года числится пропавшим без вести.