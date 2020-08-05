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7 пожарных расчетов тушат барак в тульском Скуратово: репортаж

7 пожарных расчетов тушат барак в тульском Скуратово: репортаж

В момент возгорания в постройке находились три человека.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 5 августа на ул. Комсомольской в поселке Победа в Скуратово загорелся барак. Когда начался пожар, в нем находились жильцы — три женщины.

По их словам, возгорание началось с нежилой части барака, в которой часто замечали бомжей. Увидев дым, женщины успели собрать самое необходимое и выйти на улицу.

К моменту прибытия пожарных кровля барака горела по всей площади открытым огнем.

По информации на момент публикации новости, при пожаре никто не пострадал. Однако пожарные еще не осматривали здание. На месте дежурит скорая.

На пожаре работают 7 расчетов. О причине возгорания ничего неизвестно.

Как сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тульской области, барак числится расселенным.

 

 

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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 1
Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 2
Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 3
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 6
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 8
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 10
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 12
Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 13
Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 14
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 18
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Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 21
Пожар в бараке 5 августа 2020, Фото: 22
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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