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В Тульской области возобновились диспансеризация и профосмотры: как их пройти?
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области возобновились диспансеризация и профосмотры: как их пройти?

В этом году минздрав планирует обследовать в рамках диспансеризации более 260 тысяч жителей. Еще 121 тысяча человек смогут пройти профосмотры.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк рассказывает:

Алексей Эрк

Пройти обследование в рамках диспансеризации могут жители младше 65 лет и без хронических заболеваний. В поликлиниках обеспечены необходимые меры безопасности: разделены потоки пациентов, при входе проводится термометрия, помещения регулярно дезинфицируют.

 

Места для ожидания в поликлиниках размещены на расстоянии 1,5 м друг от друга. Посетителям необходимо носить маски. Для пациентов организована предварительная запись с учетом времени между приемами для обработки кабинета.

В этом году минздрав региона планирует обследовать в рамках диспансеризации более 260 тысяч жителей. Еще 121 тысяча человек смогут пройти профосмотры.

– Диспансеризация и профосмотры позволяют вовремя выявить и начать лечение хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности. В первую очередь, это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические болезни легких и сахарный диабет, — сказала и.о. главного врача областного центра медицинской профилактики и реабилитации Елена Гарина.

Сейчас пожилые люди и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями для получения медицинской помощи могут обратиться за помощью к участковому врачу. После снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, будут возобновлены выездные медосмотры всех жителей удаленных районов области с использованием мобильных медицинских комплексов.

что нужно, чтобы пройти диспансеризацию

Предварительно нужно записаться к врачу:

  • на сайтах doctor71.ru, gosuslugi.ru, gosuslugi71.ru,
  • по телефону горячей линии 8−800−450−33−03 (звонок бесплатный, звонки принимаются с 7:00 до 20:00),
  • через инфомат в поликлинике.

Для прохождения обследования нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Прохождение первого этапа диспансеризации, как правило, требует двух визитов.

  1. Первый занимает 1,5−3 часа и включает измерение роста и веса, измерение артериального и внутриглазного давления, сдачу анализов крови, электрокардиографию, осмотр акушеркой (или врачом акушером-гинекологом) со взятием 1 раз в 3 года мазка с шейки матки, флюорографию, маммографию, определение простатспецифического антигена в крови, исследование кала на скрытую кровь.
  2. Второй визит проводится обычно через 1−3 дня к участковому врачу-терапевту или врачу отделения (кабинета) медицинской профилактики для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

При обнаружении неблагоприятных симптомов и результатов исследований пациента направляют на дообследование на втором этапе диспансеризации.

В прошлом году по итогам диспансеризации впервые установлено заболевание у 43 628 жителей (195,1 случая на 1000 осмотренных). Чаще всего у пациентов выявлялись болезни эндокринной системы и системы кровообращения.

 

 

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:15 +1
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