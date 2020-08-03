новости
новости
Регистрация
На ул. Демонстрации в Туле снова ограничат движение
Фото из архива Myslo.

На ул. Демонстрации в Туле снова ограничат движение

Это связано с проведением ремонтных работ.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта дорожного покрытия на ул. Демонстрации будут введены ограничения.

С 8.00 5 августа до 22.00 7 августа на участке от ул. Советской до ул. Ленина будет  запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

Те же самые ограничения будут действовать 8 августа, с 8.00 до 22.00 на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена.

На период действия ограничений автобусы № 12 и 55 изменят схемы движения:

№ 12 «Завод РТИ – Птицефабрика «Тульская»: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 55 «Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 08:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыремонт дорогиограничение движенияограничат остановку и стоянку транспорта
Место
Тулаулица Демонстрации

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области возобновились диспансеризация и профосмотры: как их пройти?
В Тульской области возобновились диспансеризация и профосмотры: как их пройти?
Погода в Туле 4 августа: сухо, тепло, умеренный ветер
Погода в Туле 4 августа: сухо, тепло, умеренный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.