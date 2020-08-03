На ул. Демонстрации в Туле снова ограничат движение

Фото из архива Myslo.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта дорожного покрытия на ул. Демонстрации будут введены ограничения.

С 8.00 5 августа до 22.00 7 августа на участке от ул. Советской до ул. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

Те же самые ограничения будут действовать 8 августа, с 8.00 до 22.00 на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена.

На период действия ограничений автобусы № 12 и 55 изменят схемы движения:

№ 12 «Завод РТИ – Птицефабрика «Тульская»: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 55 «Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.