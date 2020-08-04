Сутки без водоснабжения: Где жителям Пролетарского района раздадут воду

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что 5 августа с 8.00 в Пролетарском районе Тулы на сутки отключат воду. Это связано с плановыми работами на Медвенско-Осетровском водозаборе, от которого осуществляется водоснабжение округа.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для подготовки водозабора к работе в зимних условиях необходимо выполнить следующие мероприятия:

монтаж стальной вставки (5,5 м) Д-900 мм, монтаж тройника, монтаж глухого фланца Д-800 мм д. Анишино;

демонтаж ст. водовода (5 м), сварку ст. патрубок от трубопровода ПНД Д-800 мм д. Анишино, в районе ул. Новая, 1-а;

монтаж тройника с затвором Д-800 мм, монтаж патрубка Д-800 мм к тройнику п. Волынцевский;

замену задвижек на ул. Пролетарской, ул. Калинина, ул. Бондаренко.

Напомним, воды не будет в Пролетарском территориальном округе, в том числе в Венев-монастыре, д. Анишино на ул. Новой, в с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, Новомедвенском, мкрн Рублево-Медвенском, п. Комарки.

где раздадут воду Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:

ул. Степанова, 29 (киоск 5);

ул. Марата, 24-б (киоск 4);

ул. Кирова, 14 (киоск 62);

ул. Кирова, 32 (киоск 66);

ул. Кутузова, 15 (киоск 57);

ул. Металлургов, 60 (киоск 64);

ул. Металлургов, 1-б (киоск 3).

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:

ул. Пролетарская, 22-а (ТЦ «Рио»);

ул. Ложевая, 125-а (ТЦ «Пролетарский»);

ул. Металлургов, 22 (ДК металлургов);

ул. Кутузова, 13 (ТЦ «Кировский»);

ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки).

Выдача питьевой воды из машины «Губернский колодезь» с 8.00 до 20.00: