В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа
Публикуем актуальные данные.
По информации регионального оперативного штаба, с 28 июля по 3 августа в Тульской области зарегистрировано 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов области, кроме Арсеньевского, Одоевского, Белевского, Чернского, Суворовского, Куркинского, Воловского.
С начала пандемии COVID-19 зарегистрирован во всех районах Тульской области.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 15:00, 27 1174 -2
сегодня, в 13:57, 5 658 -3
сегодня, в 11:10, 1 1772 0
сегодня, в 10:56, 11 3924 -7
Другие статьи по темам
Место