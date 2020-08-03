В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа

По информации регионального оперативного штаба, с 28 июля по 3 августа в Тульской области зарегистрировано 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов области, кроме Арсеньевского, Одоевского, Белевского, Чернского, Суворовского, Куркинского, Воловского.

С начала пандемии COVID-19 зарегистрирован во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам: