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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа

Публикуем актуальные данные.

По информации регионального оперативного штаба, с 28 июля по 3 августа в Тульской области зарегистрировано 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов области, кроме Арсеньевского, Одоевского, Белевского, Чернского, Суворовского, Куркинского, Воловского.

С начала пандемии COVID-19 зарегистрирован во всех районах Тульской области. 

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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